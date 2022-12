ASSE : les Associés Supporters ne boycotteront pas Geoffroy-Guichard

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

La semaine dernière, les Magic Fans, les Indépendantistes Stéphanois, l'USS et les Green Angels ont appelé au boycott de la prochaine rencontre de l’ASSE à domicile face à Caen le 30 janvier. Mais les Associés Supporters expliquent qu'ils ne soutenaient pas ce mouvement contestataire.

Via un communiqué, le conseil d'administration de leur Fédération explique en effet qu'il entend « Réaffirmer ses valeurs historiques qui guident son action depuis plus de 50 ans, dans son soutien et encouragement au club de l’ASSE », ou encore « Confirmer son soutien vigoureux à son club de coeur lorsque celui-ci connait des difficultés existentielles. »