ASSE : les attaquants des Verts se sont pris une bonne soufflante !

Le CSC d’Anthony Lopes contre l’OL il y a neuf jours (1-2) n’a pas fait oublier la terrible disette de l’ASSE. Avant le derby, les Verts n’avaient en effet plus fait trembler les filets depuis le 18 octobre et leur défaite à domicile contre l’OGC Nice pour le compte de la 7e journée de L1 (1-3).

Depuis, les offensifs de Claude Puel ont passé le plus clair de leur temps à ne pas cadrer leurs rares tentatives. Ce constat inquiétant n’a pas échappé à Étienne Mendy. L’ancien attaquant de l’ASSE (1988-1994) ne s’est ainsi pas privé de leur donner la recette pour faire mouche. Enfin.

« Les attaquants stéphanois doivent faire preuve de plus d’implication, de conviction et de percussion. Ils ne pèsent pas sur les défenseurs adverses. Il faut ajouter de l’intensité et de la densité dans la surface, assure l’ancien joueur de l’ASSE dans Le Progrès. Quand on les regarde jouer ils ne provoquent pas les choses, ne sont pas impactants. Quand une occasion se présente, ils frappent pour dire qu’ils ont frappé. Sans chercher à mettre dans le mille, ni s’appliquer dans la réalisation du geste. La frappe de balle c’est une science. Le toucher, c’est avant tout la fluidité du mouvement, cela se travaille à l’entraînement. »