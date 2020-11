ASSE : les bannis ont eu raison de Puel, le prochain à sortir du placard est connu !

Est-ce que Ryad Boudebouz (30 ans) reportera un jour le maillot de l’ASSE ? Déterminé à ne rien lâcher pour changer les plans de Claude Puel, l’international algérien tient bon malgré son statut de joueur mis au placard depuis le début de la saison.

Boudebouz de retour dès vendredi en amical ?

Trois mois plus tard, la situation de Boudebouz n'a pas changé puisqu’il est écarté depuis la finale de la Coupe de France face au PSG (0-1) le 24 juillet dernier. L'Algérien avait pourtant réalisé une bonne préparation estivale, en attestent ses deux buts inscrits en amical face à Charleroi (4-0), mais il avait pas retenu dans le groupe pour le stage à Dinard en août dernier. Et depuis, après dix journées de championnat, il n'a pas été réintégré... contrairement à Wahbi Khazri et Miguel Trauco.

Son sort devrait néanmoins bientôt ressembler à celui de ses deux camarades bannis. Peuple Vert fait en effet savoir que Boudebouz est de retour aux entraînements collectifs ce jeudi... avec une participation déjà assurée au match amical de l’ASSE programmée contre Grenoble ce vendredi ! De son côté, l’insider Mohamed Toubache-Ter confirme l’information avec un sablier, comme pour signaler que le come back officiel du joueur stéphanois n’est plus qu’une question de temps...