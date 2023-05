ASSE : les belles anecdotes du médecin des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Le Progrès de ce mercredi publie une belle interview de Tarak Bouzaabia, médecin des Verts depuis 17 ans. On y apprend notamment que ce grand passionné de l'ASSE a fait ses études à Saint-Etienne pour pouvoir justement soutenir son club à Geoffroy-Guichard. Bouzaabia a aussi révélé qu'un coach lui avait un jour demandé de surveiller un joueur : "Un entraîneur m'a demandé un jour de lui garder un joueur car il n'allait pas le faire et qu'il allait foutre le bordel (sic). Mais ça, ce n'est pas mon problème et je le lui ai dit. Plus tard, il est revenu me voir en me disant : "C'est toi qui as raison mais dans mes autres clubs, les docteurs le faisaient"."

"Je te conseille d'arrêter le foot"

Parmi les autres anecdotes amusantes, il y a la fois où il a vexé Claude Puel mais aussi celle où il a conseillé à une recrue d'arrêter le football ! "Il y a plus de blessures au niveau de l'ischio car le football a changé. C'est ce que j'avais dit à Claude Puel quand il comparait avec le foot de son époque. Il s'était vexé (sourire). Aujourd'hui, le jeu est plus rapide, il y a plus de sprinteurs. M'Vila, c'est l'exemple même de quelqu'un qui peut jouer avec deux lésions musculaires et à son niveau. Médicalement, ça ne s'explique pas. Debuchy aussi avait une résistance à la douleur pas possible. On apprend beaucoup de ces joueurs-là. Lors d'une visite médicale d'embauche, j'ai déjà dit à un joueur : "Je te conseille d'arrêter le foot mais je ne te refuse pas. Par contre, dans dix ans, tu ne seras pas en mesure d'aller faire un footing avec tes enfants". Il a été surpris mais je ne peux pas ne pas l'informer sinon, je ne fais pas mon métier comme il faut."

Pour résumer Médecin de l'ASSE depuis 17 ans, Tarak Bouzaabia a révélé avoir déjà dit à une future recrue qu'elle ferait mieux d'arrêter le football, vu son état physique, ou encore qu'il avait vexé Claude Puel en lui expliquant que le football actuel n'avait rien à voir avec celui de son époque.

