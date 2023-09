ASSE : les bonnes nouvelles arrivent en cascade avant Caen

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Les bonnes nouvelles d’hier se confirment à l’ASSE. Même mieux puisque l’infirmerie se vide à vitesse grand V avec un Ibrahim Wadji en tête de liste ! « Ibrahima Wadji a enfilé les baskets de running pour les tours de terrain d’avant séance avec ses partenaires, avant de les laisser pour le travail avec ballon, explique Le Progrès ce mercredi. Le gardien Boubacar Fall effectuait son grand retour avec le groupe, près de 6 mois après son opération du ménisque. Thomas Monconduit et Mathieu Cafaro ont effectué toute la séance normalement. »

Pas d'inquiétude pour Appiah et Chambost

Si Anthony Briançon s’est contenté d’un footing avec Mahmoud Bentayg, les seuls absents de l’intégralité de la séance d’hier se nomment Dylan Chambost et Dennis Appiah. Pas d’inquiétude à avoir néanmoins pour les deux joueurs : le premier, victime d’une élongation, doit reprendre la course aujourd’hui. Pour le second, il s’agit d’une mesure de précaution et de gestion. Laurent Batlles recommence donc à sourire petit à petit.

