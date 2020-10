ASSE : les bonnes nouvelles s’enchaînent pour Puel !

Claude Puel n’a pas trop l’occasion d’esquisser de sourire ces derniers temps à l’ASSE. En ce moment, c’est pourtant le cas car les bonnes nouvelles s’enchaînent comme des perles à l’Étrat. Hier, L’Équipe rapportait qu'une séance était programmée pour les joueurs en manque de temps de jeu comme Maxence Rivera ou Zaydou Youssouf.

Timothée Kolodziejczak, suspendu depuis deux rencontres et qui doit faire son retour à la compétition dimanche contre le MHSC (13h) était aussi présent, de même que Gabriel Silva, toujours en phase de reprise. Autre nouvelle positive pour les Verts : le retour à la course de Miguel Trauco.

Moukoudi aussi de retour, le MHSC en détresse

Harold Moukoudi, un temps incertain, a également fait sa réapparition d’après le compte Sainté Inside, qui rappelle que le défenseur central était absent de la déroute contre l’OGC Nice à Geoffroy-Guichard dimanche en raison du Covid-19. Le groupe stéphanois semble donc retrouver un peu d’étoffe avant de recevoir le Montpellier HSC... qui lui en manque cruellement.

Midi Libre confirme en effet que deux internationaux seront absents à Saint-Étienne : le gardien suisse Jonas Omlin (blessé aux ischio-jambiers) et le milieu serbe Mihailo Ristic (en phase de reprise). Pour rappel, quatre autres titulaires habituels du MHSC seront suspendus dimanche : Arnaud Souquet et Vitorino Hilton; et les milieux de terrain Damien Le Tallec et Téji Savanier.