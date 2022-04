ASSE : les chances de maintien des Verts en chute libre

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

Si, avant l'humiliation à Lorient (2-6), l'ASSE avait 42% de chance de se sauver selon les estimations réalisées par l'Universitaire Fabien Torre (et son fameux algorythme basé sur les précédents en Ligue 1 !), les chances des Verts ont chuté drastiquement avec la défaite au Moustoir.

Désormais, et bien qu'il reste encore sept matchs et 21 points à prendre, Saint-Etienne sera dans les trois derniers dans 67% des cas et risque même une descente directe à hauteur de 41%. Si le maintien demeure accessible à partir de 31 points (soit quatre de plus qu'actuellement), les Verts n'ont vraiment plus le droit à l'erreur.

Plus que jamais, les deux prochains matchs face à Brest et Bordeaux, des trois dernières équipes de deuxième partie de classement qu'il reste à affronter, vont prendre une tournure dramatique « à la vie, à la mort ».

41% de chance de descendre sans barrages ! La défaite de l'ASSE à Lorient (2-6) fait mal au moral des Verts mais pas seulement. Statistiquement, la situation de la bande à Dupraz a bien empiré... La preuve au travers des probabilités de maintien en berne.

