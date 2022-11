ASSE : les choix de Batlles font débat chez les Verts, un cadre est ciblé

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Sa plus grosse erreur, c'est la venue de Giraudon

« Si on pourrait égrainer les erreurs de casting du Mercato d'été 2022 à l'ASSE, la venue de Jimmy Giraudon en provenance de Troyes est sans doute la plus pesante pour Laurent Batlles et pas seulement parce qu'il s'agit de son « chouchou ». Premier joueur en terme de temps de jeu depuis le début de saison (1211 minutes).A titre personnel, j'ai été choqué par le pétage de plomb de l'ancien capitaine de Troyes contre Rodez. Pas comme ça ! Pas quand on a la trentaine passée et que l'on se présente comme un cadre de l'équipe. Je vois ça comme une démission et je suis pas loin de penser comme l'insider Mohamed Toubache-Ter en parlant de « trahison ». Pour moi, son attitude était un vrai coup de poignard à l'encontre de Laurent Batlles, qui ne l'a pourtant jamais descendu malgré ses mauvais matchs.

Déjà que sa seule présence imposait quasiment de jouer à trois derrière (exception faite du match de Rodez où il a joué à quatre derrière avec l'absence d'Anthony Briançon), le Rochelais n'a jamais apporté la qualité de relance pour être à la base de la construction du jeu des Verts... Pas plus qu'il n'a apporté des interventions de qualité. On nous le vendait comme un stoppeur élégant et on a eu l'un des défenseurs les plus dépassés de la division (7 cartons jaunes dont un transformé en rouge en 13 matchs de L2 disputés!). Bref, je suis très déçu du choix Giraudon et son attitude honteuse face aux Ruthénois devrait pousser l'ASSE à arrêter les frais avec lui... »

Alexandre CORBOZ

Il s'est trompé sur Giraudon mais aussi sur ses autres ex

« La plus grosse erreur de Batlles, c'est d'être revenu à l'ASSE, dans cette poudrière qu'est le club, grangréné par ses luttes de clans, l'incompétence qui y règne à tous les étages, son manque de moyens. Appréciant l'homme, je suis déçu pour lui de la tournure des événements et j'espère qu'il saura rebondir, et bien sûr que l'ASSE rebondira, qu'elle remontera au classement et se sauvera. Comme Alexandre, je trouve que Giraudon est un gros Flop, mais le casting du Mercato tout entier est un gros Flop puisque c'est toute une équipe qu'il a fallu recomposer et qu'elle est lanterne rouge de L2. Une équipe sans âme, sans vrais leaders, sans vrais pistons alors que ce poste est très important dans le système de jeu fétiche de l'ancien troyen. Une aberration, surtout quand on recrute 12 joueurs ! Batlles s'est trompé en beauté dans la plupart de ses choix et notamment dans celui de ses ex. Pour Giraudon mais aussi pour Pintor, Pétrot, et à un degré moindre Chambost, qui a un bon pied gauche, l'intelligence de jeu, mais qui n'est pas assez régulier et impliqué à la perte du ballon pour avoir un rôle aussi important que celui donné par Batlles, à mon avis. Ce choix de faire appel à ses ex, peut-être par défaut, était à double tranchant. Et vu la tournure des événements, il implique d'autant plus Batlles dans ce fiasco. »

Laurent HESS