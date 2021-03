ASSE : les Crocos ont la même grosse lacune que les Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

L'ASSE et Nîmes, même combat ! Alors que les Verts n'ont remporté qu'un seul de leurs 13 derniers matches à Geoffroy-Guichard, Nîmes possède avec 3 victoires, 3 nuls et 9 défaites, soit 12 points de pris, le pire bilan à domicile de L1 derrière la lanterne rouge, Dijon, qui n'a pris que 6 points à Gaston Gérard. Les Crocos ont pris 2 points de moins à domicile que Nantes, et 3 points de moins que l'ASSE, 17e bilan à domicile.

… mais ils ont les crocs !

Dans le Midi Libre, le gardien nîmois Baptiste Reynet a tout de même fait part de la détermination des Crocos avant d'affronter les Verts dimanche. « Tout est possible dans ce championnat, a confié l'ancien toulousain. Cette année, on a l'impression que tout le monde peut battre tout le monde. Après la victoire de Nantes à Paris, on s'est dit : "pourquoi pas nous à Lille ?" Notre bloc équipe est en place, tout le monde joue son rôle à fond. On se bat vraiment sur tous les ballons. L'esprit nîmois, c'est ça, ne rien lâcher, tout donner, sortir du terrain avec des crampes. Quand on gagne, c'est la victoire de tout un groupe, et à Nîmes, c'est plus vrai qu'ailleurs. On le sent, dans le jeu, ça va mieux, il y a plus de cohérence dans tout ce qu'on fait. Notre prochain match contre Saint-Etienne est hyper important. Il faudra bonifier le succès à Lille. »