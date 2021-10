ASSE : les déboires de Puel ne laissent pas indifférente l'Angleterre

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Après un début de saison marqué par trois résultats nuls, Claude Puel avait dit qu'il fallait attendre la 10e journée pour savoir quel serait l'objectif de son équipe cette saison. Six défaite et un nouveau nul plus tard, on est donc fixé : l'ASSE luttera pour se maintenir et ce ne sera pas une mince affaire, elle qui est dernière partout (général, attaque, défense) et n'a toujours pas gagné. La situation stéphanoise ne laisse pas l'Angleterre indifférente. Le prestigieux Guardian lui a consacré un article, signé d'Adam White, qui s'occupe du site Get French Football News.

A l'intérieur, on trouve cette phrase qui résume les passages de Puel en Premier League : "Les supporters de Southampton (2016-17) et de Leicester (octobre 2017-février 2019) ont souvent déploré la personnalité austère de Puel et son style de football sans intérêt". Les fans de l'ASSE ne diront pas autre chose aujourd'hui, eux qui sont en souffrance depuis deux ans et la mise en place du projet jeunes destiné à assainir les finances du club.

