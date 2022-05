ASSE : les dernières victimes de Dupraz chez les Verts sont connues

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L'infirmerie s'est vidée à L'Etrat et Pascal Dupraz a fat ses choix la semaine dernière en écartant Timothée Kolodziejczak, Yvan Neyou et Bakary Sako contre Nice (2-4). Mais aussi Assane Diousse, Sada Thioub et Aimen Moueffek contre Reims (1-2). Sako et Thioub, voilà donc deux recrues hivernales mises au ban, deux joueurs que Dupraz avait tenu à recruter. Un constat d'échec ? Quant à Kolo, Dupraz avait dit qu'il ne l'abandonnerait pas malgré les huées du Chaudron contre Monaco (1-4), mais il n'est plus réapparu, depuis.

📆 Programme de la semaine de l’#ASSE avant le dernier match de la phase régulière de L1 :



🏃‍♂️ Lundi matin

🏃‍♂️ Mardi matin

🏃‍♂️ Mercredi matin

🏃‍♂️ Jeudi matin

🏃‍♂️ Vendredi après-midi + Conf’ 🎙

⚽️ Samedi (21h) : #FCNASSE pic.twitter.com/efpH3I90lO — Sainté Inside (@SainteInside) May 16, 2022

