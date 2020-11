ASSE : Les dessous du retour en forme de Wahbi Khazri

Dix mois après son doublé contre Nîmes, l'hiver dernier, Wahbi Khazri a enfin fait trembler les filets hier en ouvrant le score pour l'ASSE contre Lille, sur un penalty qu'il avait lui-même provoqué. J'ai beaucoup bossé pour revenir, explique le Tunisien sur le site de l'ASSE. Je n'ai rien lâché. J'ai toujours eu un bon état d'esprit. Je suis très content de pouvoir faire à nouveau ce que je sais faire et surtout de prendre du plaisir sur le terrain avec mes coéquipiers. »

« Il faut continuer sur cette lancée »

Ecarté cet été par Claude Puel, Khazri s'est aussi réjouit du match nul, qui permet aux Verts de mettre un terme à leur série de 7 défaites. Et il ne veut pas s'arrêter là. « Il était important de réagir après cette série négative. On l'a fait de belle manière. On a mis beaucoup d'ingrédients même si c'est dommage de ne pas avoir réussi à tenir. Il faut continuer sur cette lancée à Dijon, faire les mêmes efforts. Et ne pas faire comme à Brest où on s'était écroulés après notre bon match à Lyon. » Et au Tunisien de conclure : « Il faut prendre des points, quel que soit l'adversaire. On s'est mis tout seuls dans cette situation. C'est à nous de s'en sortir. »