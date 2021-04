ASSE : les détails de l’absence de Moulin, une lacune décelée chez Green ?

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Les amateurs de Ligue 1 vont faire la connaissance d’Etienne Green. Remplaçant au pied levé de Jessy Moulin, le jeune gardien (20 ans) de l’ASSE connaîtra son baptême du feu aux Costières (17h05) alors que son contrat arrive à terme en juin. Afin d’en savoir plus, Sainté Inside a listé les qualités et les défauts de l’intéressé.

« C'est un gardien avec une grande envergure, il fait 1.90m, il prend de la place dans le but. Intéressant sur sa ligne et assez régulier dans ses perfs, peut-on lire sur le compte Twitter. Ses lacunes : il souffre du manque de compétition depuis 1an quasiment et pourrait manquer de repère malgré ses quelques matchs en réserve. Il doit saisir sa chance en espérant que la marche ne soit pas trop haute... »

Moulin incertain contre Bordeaux ?

Au sujet de Moulin, But! vous a fait savoir hier soir qu’il passerait des tests complémentaires la semaine prochaine à l'ASSE. « Jessy Moulin ne s’est pas blessé, ce matin (hier), complète Mohamed Toubache-Ter. Il s’est blessé en fin de semaine (ischios) et a fait un test ce matin (hier) qui s’est avéré non-concluant. Le gardien stéphanois passera des examens en début de semaine. » L’intéressé reste donc en sursis contre les Girondins de Bordeaux dans une semaine à Geoffroy-Guichard (15h).