ASSE : les deux gros Flops du match nul contre Lorient clairement identifiés

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Soutenue par un Chaudron enthousiaste pour son retrouvailles, l'ASSE n'a pas réussi à débuter sa saison par une victoire face à Lorient. Et dans son match nul, deux joueurs ont particulièrement déçu : Charles Abi et Adil Aouchiche. Titularisé en pointe après avoir terminé la préparation au poste d'ailier droit, l'ancien vainqueur de la Gambardella totalise 4 buts en 51 matches depuis qu'il évolue en équipe première chez les Verts. Et contre Lorient, il ne risquait pas de booster ses stats... Sorti à la mi-temps, il a été transparent, incapable de peser, de se procurer des occasions.

Abi et Aouchiche toujours aussi loin des attentes

Aouchiche, lui, est resté un peu plus longtemps sur le terrain. Mais c'est à sa sortie que l'ASSE a égalisé, qu'elle s'est révoltée, que son jeu s'est accéléré. L'ancien parisien a débuté son match en ratant une grosse occasion, du gauche, sur un centre en retrait de Denis Bouanga. Et la suite n'a été qu'un festival de mauvais choix, de gestes ratés, comme ce corner expédié directement en sortie de but ou cette passe mal dosée qui a entraîné le carton jaune de Timothée Kolodziejczak. Malgré ses 2 buts et 5 passes décisives de la saison passée, le Titi tarde toujours à convaincre, très loin des espoirs suscités par sa venue.