ASSE : les deux sauveurs de Puel clairement identifiés

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Sauf retournement de situation, Claude Puel sera toujours le coach de l'ASSE samedi à Metz, pour un vrai match de la peur entre les deux derniers du championnat. Puel a sauvé sa tête contre Angers (2-2) vendredi dernier, malgré la grosse pression des Ultras.

Il peut remercier Khazri et Nadé

Et il le doit essentiellement à deux joueurs : Wahbi Khazri et Mickaël Nadé. Les deux buteurs stéphanois contre le SCO, qui ont évité une défaite qui aurait sans doute été fatale à Puel, alors que l'ASSE était menée 2-0.

📊 l’#ASSE est la 2ème équipe de L1 (ex æquo avec Clermont et Nice), derrière Paris à avoir gagné le plus de points après la 80ème minute : 3 points.



Ils ont été récoltés face à Lille (#Sow), Lyon (#Khazri) et Angers (#Nade).



Via @lequipe pic.twitter.com/tAwB9bv4wx