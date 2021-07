ASSE : les dirigeants annoncent une nouvelle « exceptionnelle » aux supporters

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Les supporters de l’ASSE sont incorrigibles. Malgré les remous au sujet de la vente du club, les résultats mitigés de l’équipe fanion ou encore le mercato atone des Verts, ils sont toujours aussi nombreux à se précipiter aux portes de Geoffroy-Guichard. Rien que pour cela, il s’agit d’une véritable prouesse.

Les chiffres, d'ailleurs, ne trompent pas. Selon Le Progrès, la campagne d’abonnements lancée hier part sur des bases très solides. Hier en fin d’après-midi, sur le coup des 18 heures, 1 076 abonnements avaient ainsi déjà trouvé preneurs ! Du côté du club, on se félicite de ce démarrage canon et on précise que c’est « exceptionnel pour une première journée. »

Le site Poteaux Carrés ajoute que 80% des abonnements ont été souscrits sur le site officiel de l’ASSE, ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cerise sur le gâteau : jusqu'au dimanche 1er août à 18h, les emplacements des abonnés en 2019-2020 sont protégés et non proposés à d’autres supporters.

#ASSE La campagne d'abonnements démarre fort ! : Lancée hier, la campagne d'abonnements de l'ASSE démarre fort selon Le Progrès du jour. "En fin d’après-midi, sur le coup des 18 heures, 1 076 abonnements avaient trouvé preneurs ce...https://t.co/EFd7lCn8vJ — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) July 20, 2021