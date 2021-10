ASSE : les dirigeants auraient tenté un coup pour écarter Claude Puel avant Angers

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Menacé par les supporters avant même le match ASSE – SCO Angers, décisif pour son maintien ou non sur le banc des Verts, Claude Puel va connaître quoi qu'il arrive une journée de vendredi compliqué. Du côté de la direction, on réfléchit à toutes les options possibles pour se séparer du Castrais et de son très gros salaire (250 000€ par mois).

Puel aurait refusé une solution de reclassement

Conscient que le manager ne démissionnera pas, les dirigeants ligériens avaient pensé à une idée pour pacifier (un peu) l'environnement tout en évitant d'avoir à payer de grosses indemnités de licenciement. En effet, selon Le 10 Sport, Claude Puel se serait vu proposer la possibilité de quitter ses fonctions de manager pour être « promu » à un autre poste au club jusqu'à la fin de son contrat.

Claude Puel dénonce des « fake news » à son sujet

Une solution visant à éloigner Claude Puel du terrain qui n'a bien évidemment pas été validé par le principal intéressé, lequel a réaffirmé sa motivation en conférence de presse ce jeudi : «Je n'ai pas l'habitude de me mettre en avant. Je veux tout donner avec mon staff pour l'équipe. Il y a un environnement avec pas mal de fake news sur ma personne, mais je n'en fais pas cas. (...) Je ne vais pas m'étaler. Mon action, je la mène depuis deux ans. Et je suis en mission ».

Comme à chaque fois qu'il est dans cette situation compliquée avec les supporters (à l'OL et à Nice notamment), le technicien de 60 ans se ferme à toutes discussions. Si les dirigeants stéphanois veulent se séparer de Claude Puel, il va falloir passer à la caisse...

