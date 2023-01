ASSE : les dirigeants ont eu un déclic pour le mercato

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Après un dernier mercato hivernal raté ayant conduit l'ASSE à la relégation en L2 et un marché estival manqué ayant abouti à la 20e place dans l'antichambre de l'élite, les dirigeants stéphanois sont bien partis en ce mois de janvier. Gaëtan Charbonnier, Gautier Larsonneur, Kader Bamba, Dennis Appiah... Les recrues stéphanoises ont eu un impact immédiat, permettant à Sainté de gagner deux matches d'affilée et de remonter à la 18e place. Pas un hasard pour l'ancien Vert Mickaël Citony (2003-05), interrogé par le podcast Farid and Co.

"C'est compliqué de jouer à Geoffroy-Guichard en ce moment. Quand je vois le recrutement qui est fait cet hiver, avec notamment Gaëtan Charbonnier, je me dis que le club commence à capter commet arriver à s'en sortir. Il y a énormément de pression à Saint-Étienne, il faut avoir des joueurs préparés à cette pression. Des joueurs préparés à recevoir des critiques, préparés aux sifflets. Parce que si tu commence à rentrer dans Geoffroy-Guichard avec les pieds qui tremblent, tu ne peux pas jouer au football comme ça, ce n'est pas possible, tu vas dans le mur. Je ne suis pas sûr que durant les six premiers mois, tous les joueurs étaient adaptés à ce club."