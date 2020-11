ASSE : Les enjeux du déplacement à Brest pour les Verts

Et de six. A Décines, contre Lyon, l'ASSE a enchaîné une sixième défaite. Pourtant, il y a eu du mieux au Groupama Stadium. Les Verts ont ouvert le score et ils se sont procurés plus d'occasions en 90 minutes que lors des trois ou quatre dernières journées réunies. Malheureusement, Tino Kadawere a signé un doublé à son entrée en jeu et Denis Bouanga a expédié à côté le penalty qui aurait pu permettre à l'ASSE de stopper sa vilaine série.

Hamouma et Khazri suspendus

Un Bouanga buteur avec le Gabon durant une trêve internationale qui a permis à Ryad Boudebouz d'effectuer son retour dans le groupe. L'Algérien a participé vendredi dernier au match amical remporté face à Grenoble (3-2), à L'Etrat. Au placard depuis juillet et la finale de Coupe de France contre Paris (0-1), il postule à une place dans le groupe pour le déplacement à Brest, samedi. Une rencontre où Claude Puel devra composer sans Romain Hamouma et Wahbi Khazri, tous les deux suspendus. Contre Grenoble, le coach des Verts a reconduit le 4-4-2 qui avait plutôt bien fonctionné lors du derby. Il ne serait donc pas surprenant de retrouver le duo Abi-Bouanga en attaque au stade Francis Le Blé, avec sans doute Zaydou Youssouf et Adil Aouchiche sur les ailes, même si Boudebouz pourrait apporter une autre solution, plus offensive.

Les retrouvailles avec Honorat et Pierre-Gabriel

L'absence de Mathieu Debuchy, Panagiotis Retsos et Arnaud Nordin face à Grenoble laisse entrevoir un nouveau forfait des trois joueurs en Bretagne, où Puel devrait reconduire la charnière Moukoudi-Kolo, et peut-être même, par défaut, le quator défensif aligné à Décines avec Mahdi Camara et Miguel Trauco dans les couloirs. Des couloirs qui devront être bien protégés à Brest, car les Bretons ne manquent pas d'atouts sur les côtés avec notamment Romain Faivre, à gauche, l'une des révélations du débuts de saison (3 buts), mais aussi le duo formé par les anciens stéphanois Ronaël Pierre-Gabriel et Franck Honorat, à droite. Les deux joueurs ont été décisifs lors de la victoire brestoise contre Lille (3-2) avant la trêve internationale. Un succès qui a permis à Brest de passer devant l'ASSE au classement, même si le club finistérien a la plus mauvaise défense de L1 (22 buts encaissés). Le déplacement ne s'annonce pas simple pour les Verts, qui avaient mordu la poussière à Francis Le Blé l'hiver dernier, lors d'une défaite (2-3) fatale à Stéphane Ruffier. Des Verts qui devront confirmer leur belle prestation du derby sans rentrer bredouille, cette fois. Surtout que dans la foulée, c'est Lille qui sera leur hôte, dans le Chaudron. Pas évident, là non plus...