ASSE : les enjeux du déplacement à Guingamp

Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

L'ASSE avait déçu à Pau (2-2). Au sortir de sa démonstration contre Bastia (5-0), on pensait que son déplacement chez la lanterne rouge serait une formalité. Mais au Nouste Camp, les Verts ont eu la confirmation qu'aucun match n'est facile en L2, et il avait fallu un penalty obtenu par Wadji en fin de partie pour ne pas rentrer bredouille du Sud-Ouest. Après cette petite prestation, et contrairement à ce qu'avançait David Guion avant la rencontre, les Verts ne partaient pas favoris en recevant Bordeaux, samedi dernier. Leaders, meilleure défense du championnat, les Girondins avaient le vent en poupe. Mais deux buts de Wadji et Maçon ont permis à l'ASSE de remporter sa deuxième victoire de la saison. Une victoire logique, méritée, avec un but par mi-temps et « un match plein », comme l'a dit le capitaine Anthony Briançon.

Un bon résultat et le Chaudron devrait être bien garni contre Grenoble

L'ancien nîmois, Jimmy Giraudon et Laurent Batlles ont tous mis en avant le rôle joué par Matthieu Dreyer dans ce succès. L'ancien Merlu a fait l'arrêt qu'il fallait à 1-0, et il a rassuré après son entrée en jeu délicate à Pau. Green ayant écopé de deux matches de suspension, c'est à nouveau lui qui gardera les buts samedi à Guingamp, pour le dernier match avant la trêve internationale et le retour du public le 1er octobre, contre Grenoble. Briançon l'a dit : si l'ASSE, invaincue depuis quatre journées (2 victoires, 2 nuls) poursuit sa série au Roudourou, les supporters reviendront à Geoffroy-Guichard « avec la banane ». C'est l'un des enjeux de cette rencontre, face à une équipe de l'EAG qui a bien démarré sa saison, emmenée notamment par son capitaine Livolant et Barthelmé, l'ancien lorientais. Comme Bordeaux, ce match aura valeur de test face à une formation bretonne ambitieuse. Et l'objectif pour les Verts, remontés à la 15e place du classement, sera de poursuivre leur marche en avant. Si l'optimisme est revenu depuis le week-end dernier, on le doit à la première convaincante de Wadji, au duo prometteur que le Sénégalais va former cette saison avec Krasso, et à la qualité du jeu proposé. Comme Wadji, Monconduit, passeur décisif sur l'ouverture du score contre Bordeaux, semble s'être bien intégré. Avec lui, Chambost, Bouchouari, Mouton et Lobry, l'ASSE a du beau monde au milieu, et sa défense semble commence à être un peu plus hermétique. Des signaux encourageants à valider ce samedi, en Bretagne.