ASSE : les enjeux du match contre Troyes

Zapping But! Football Club ASSE : Claude Puel avait-il tout faux ?

Mission accomplie. En se déplaçant à Lille, champion de France en titre, vendredi dernier, l'ASSE avait l'objectif d'entretenir sa dynamique actuelle et il lui fallait pour cela ne pas rentrer bredouille du stade Pierre Mauroy. C'est ce qu'elle a fait en partageant les points avec des Dogues qui se sont cassés les dents sur le « bus » mis en place par Pascal Dupraz, pas peu fier de son coup. Dominateurs en première période, les Verts ont plié sur la fin mais sans rompre, avec une bonne petite dose de baraka puisque Paul Bernardoni a été sauvé par ses montants. C'est la 4e fois que l'ASSE est sauvée par ses montants depuis l'arrivée de Dupraz, elle qui avait déjà été assez heureuse il y a un an dans son opération maintien, avec Etienne Green dans les buts.

Khazri sera là, Mangala aussi

La dynamique de l'ASSE est positive puisqu'elle ne s'est inclinée qu'à Paris (1-3) lors des sept dernières journées de championnat. Démarrée par trois défaites et une élimination peu glorieuse en Coupe de France à Bergerac (0-1), l'ère Dupraz prend un virage plus sympathique depuis maintenant deux bons mois. A la dérive, les Verts, longtemps englués à la 20e place avec 12 misérables points, en comptent aujourd'hui 26. Ils viennent de prendre 14 points en sept matches, mais à dix journées de la fin, rien n'est fait pour leur maintien.

La simple lecture du classement vient le rappeler puisque si le championnat s'arrêtait aujourd'hui, ils disputeraient les barrages, Lorient étant repassé devant en s'imposant à Clermont (2-0). C'est dire s'ils partaient de loin... Et c'est dire si le rendez-vous de vendredi contre Troyes sera important, surtout que l'ESTAC nage dans les mêmes eaux troubles avec deux points de plus que l'ASSE. Un adversaire direct qui a lui aussi vécu un changement de coach cet hiver avec le départ de Laurent Batlles et l'arrivée de Bruno Irles, et qui reste sur deux victoires à Bordeaux (2-0) et contre Nantes (1-0). Avant une dernière trêve internationale et la venue de l'OM, la rencontre s'annonce capitale, selon les propres mots de Dupraz, comme l'était la venue de Metz (1-0).

Les Verts, Paul Bernardoni et Bakary Sako en tête, ont d'ailleurs demandé aux supporters de venir en masse, comme ils l'avaient fait face aux Messins. Un appel du pied auquel le 12e homme devrait répondre, compte tenu de l'enjeu de la rencontre. Wahbi Khazri, ménagé ces deux dernières semaines après avoir eu un souci à la cheville, sera de la partie pour guider ses troupes, comme Eliaquim Mangala, suspendu à Lille.

La compo probable des Verts face à l'ESTAC Bernardoni - Sacko, Mangala, Nadé - Thioub, Camara, Gourna, Kolo - Boudebouz, Khazri (cap), Bouanga

