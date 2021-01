ASSE : les Girondins ont fait mal à William Saliba

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Arrivé cet hiver en prêt en provenance d'Arsenal, William Saliba était censé stabiliser l'arrière-garde de l'OGC Nice. Dimanche, l'ancien Stéphanois a vécu un véritable calvaire face aux Girondins de Bordeaux (0-3). Un match que le natif de Bondy digére difficilement.

« Après un bonne première mi-temps, on a mal entamé la deuxième en prenant ce but tôt. Après ce but on a commencé à mal jouer et défensivement nous n’avons pas été bons. Ça fait mal car nous voulions faire un bon résultat. Maintenant on va essayer de parler sur le terrain avec des bons résultats, et arrêter de dire “il faut, il faut”, et que ça ne se passe pas en match. On est dans une mauvaise spirale et pour sortir d’une mauvaise spirale il faut gagner vite, très très vite même », a martelé William Saliba au micro de Téléfoot.

Venu pour se relancer après six mois sans jouer avec les Gunners, William Saliba a besoin de rythme pour retrouver son meilleur niveau. Ses débuts sont pour l'heure timides et ne laissent pas beaucoup de regrets aux Verts...