ASSE : les Girondins ont obtenu une ristourne qui a fait saliver les Verts

Alors que la quasi-totalité des clubs de Ligue 1 cherchent des solutions pour faire baisser leurs charges et rentrer dans un budget resserré afin de faire face aux crises du Covid et de Mediapro, les Girondins de Bordeaux ont réussi un tour de force.

Comme le rapporte Sud-Ouest, le club aquitain a obtenu de Bordeaux Métropole un rabais de 1,45 M€ sur le loyer du Matmut Atlantique. Une manière de faire face à l'absence de recette billetterie avec les huis-clos généralisés.

La mairie demande plutôt des efforts aux joueurs

Du côté de l'ASSE, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer avaient effectué une demande similaire au président de Saint-Etienne Métropole, Gaël Perdriau. La réponse a été négative. L'édile a justifié sa décision dans un entretien à Radio Scoop :

« Je comprends que les clubs soient dans une équation très difficile à résoudre. Les problèmes des droits TV et l'absence de recettes billetterie ont un impact pour le compte des clubs. Néanmoins, je note que certains clubs ont demandé des efforts financiers à leurs joueurs. Symboliquement, c'est très important. Quand on voit le montant des salaires de certains joueurs et nos difficultés à nous dans nos maisons de retraites, nos écoles ou pour soutenir nos étudiants, on se doit de fixer des priorités. Et les miennes sont celles des Stéphanois qui souffrent ».