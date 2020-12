ASSE : Les grands perdants du match nul contre le LOSC identifiés

L'ASSE a stoppé l'hémorragie et sa série de défaites en partageant les points avec Lille dimanche soir. Les grands gagnants de la rencontre sont avant tout les « anciens », qui ont sonné la révolte. Le retour de Mathieu Debuchy a fait beaucoup de bien en défense où Miguel Trauco a rendu une bonne copie lui aussi.

Aouchiche est resté sur le banc, Abi aussi

Et c'est Wahbi Khazri qui a inscrit le but stéphanois. Le Tunisien a retrouvé le chemin des filets, sur penalty. Cela faisait dix mois qu'il n'avait plus marqué. Et sa première mi-temps face aux Dogues montre qu'il peut encore rendre de précieux services, lui qui avait été poussé vers la sortie cet été. Suspendu lors du déplacement à Brest (1-4), tout comme Khazri, Romain Hamouma a aporté sa contribution, tout comme Ryad Boudebouz, auteur d'une bonne entrée en jeu. En revanche, les jeunes ont fait les frais des choix de Claude Puel sur ce match, à commencer par Adil Aouchiche. Alors qu'il enchaînait les titularisations en début de saison, le Titi parisien, figure de proue du projet de Puel, a glissé vers le banc ces dernières semaines. Il n'est même pas entré en jeu contre Lille. Tout comme Charles Abi et Maxence Rivera, alors qu'Aimen Moueffek n'était même pas sur la feuille de match.