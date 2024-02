ASSE : les jeunes en salle d'attente

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Et de trois. Sans surprise, l'ASSE a battu Annecy (2-1) samedi soir à Geoffroy-Guichard, signant une troisième victoire consécutive en L2. Un succès qui lui permet de remonter à la quatrième place du classement et de croire un peu plus aux barrages voire à la montée directe, Angers n'étant plus qu'à 5 points.

Amougou toujours en réserve

Le redressement est spectaculaire depuis l'arrivée d'Olivier Dall'Oglio, qui a redistribué certaines cartes. En revanche, les jeunes n'ont guère de place dans ses choix. Parmi eux, Benjamin Bouchouari chauffe de plus en plus le banc et Maxence Rivera est redescendu en réserve. Mais la plus grosse surprise, c'est peut-être que Mathis Amougou, 3e meilleur joueur de la Coupe du monde U17 remporté cet hiver par la France, soit toujours ignoré. Le milieu de terrain n'était pas dans le groupe le week-end dernier malgré les absences de Thomas Monconduit et Aimen Moueffek. Pas vraiment de bon augure pour sa fin de saison...

