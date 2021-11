ASSE : les Kops fermés face au PSG et Rennes, la direction ne fera pas appel

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

Sanctionné de la fermeture de ses kops en tribunes Paret et Snella pour les matchs face au PSG le 28 novembre et le Stade Rennais le 5 décembre ainsi que de son parcage visiteurs à Troyes ce week-end, l'ASSE ne fera pas appel de la lourde sanction de la Commission de discipline.

Les Verts n'ont rien à gagner en appel, au contraire

Si le club ligérien a encore la possibilité de faire appel de l'affaire devant la Commission dédiée à la FFF, les dirigeants ne comptent pas le faire selon le site En Vert et Contre Tous. L'appel n'étant pas suspensif pour le choc face à Paris, Saint-Etienne ne veut pas prendre le risque d'une sanction plus lourde.

En effet, la Commission d'appel de la Fédération ne revient que rarement sur ce type de décision et son barème plus sévère le pousse même parfois à augmenter la sanction. A l'ASSE, on entend au plus vite tourner la page des incidents qui ont émaillé le match face au SCO Angers... Dans l'espoir d'une vente qui pourrait se formaliser dans cette période délicate.