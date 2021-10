ASSE : les Magic Fans actent un premier changement d'envergure

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Alors que l'ASSE pourrait changer de propriétaire d'ici quelques mois avec le départ envisagé du tandem Romeyer – Caïazzo, du côté du Kop Nord de Geoffroy-Guichard on s'organise pour rester visible au delà des tribunes.

Si, depuis 2017, les Magic Fans 1991 publiaient leurs communiqués via les réseaux sociaux, ces derniers auront désormais leur propre site officiel. Il y a quelques heures, le groupe Ultras a en effet communiqué la sortie de leur propre canal de communication 2.0.

Le Groupe dispose désormais de son site officiel.

Y seront postés nos communiqués, nos photos et vidéos, et bien plus encore !https://t.co/6MtU839b9o