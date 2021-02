ASSE : Les Magic Fans appellent à un rassemblement

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Sevrés de tribunes depuis près d'un an, les Magic Fans font une annonce ce lundi. Les Ultras de l'ASSE appellent à un rassemblement "dans le respect des règles sanitaires" samedi à 11h, sur le parking de Geoffroy-Guichard, avant le match des Verts contre Reims programmé à 13h.

Pour rappel, près de 500 « MF » s'étaient rendus à L'Etrat après le derby perdu par l'ASSE face à Lyon (0-5) le mois dernier, afin de renouveler leur confiance envers Claude Puel et ses troupes. Une mobilisation qui semble avoir porté ses fruits puisque depuis, l'ASSE a enchaîné 3 victoires et 1 nul en championnat, avec un seul but encaissé et un probant succès à Rennes (2-0), hier.