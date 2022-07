ASSE : avec une banderole, les Magic Fans interpellent Romeyer et Caïazzo pour la vente

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Alors que l'AS Saint-Etienne a présenté ce vendredi ses trois premières recrues estivales (Dylan Chambost, Anthony Briançon et Jimmy Giraudon) et que les nouveaux maillots pour la saison 2022-2023 sont sensés être dévoilés dans les prochaines minutes, les Magic Fans ont déployé une banderole devant l'enceinte du stade Geoffroy-Guichard, interpellant Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.

Podcast Men's Up Life

"À quand un repreneur ?"

"Nouveau logo, nouveau maillot, nouvel entraîneur, à quand un repreneur ?", se sont questionnés les Ultras du Kop Nord. Pour rappel, les deux propriétaires de l'ASSE ont reçu ce mercredi une offre de rachat du milliardaire américain, David Blitzer, de 40 millions d'euros.

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

PARTEZ ET VITE ! 📢

Caïazzo et Romeyer doivent au plus vite vendre leurs actions et quitter le club. Trop c'est trop. 🙅

🗞 Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/tqUDBdX3Rx — But! Saint-Étienne (@ButASSE) June 28, 2022

Pour résumer Les Magic Fans ont déployé ce vendredi une banderole devant l'enceinte du stade Geoffroy-Guichard, interpellant les deux propriétaires de l'AS Saint-Etienne, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.

Fabien Chorlet

Rédacteur