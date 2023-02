ASSE : les Magic Fans justifient le parcage à moitié vide à Nîmes

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Club déplaçant le plus de supporters à l'extérieur depuis le début de la saison, l'AS Saint-Etienne n'avait pas de parcage plein hier soir à Nîmes. Une surprise qui n'en est finalement pas une quand on lit le communiqué publié ce soir par les Magic Fans. Ceux-ci rappellent qu'ils ont fait une proposition à la préfecture du Gard pour faire évoluer les règles d'accueil, afin de permettre aux Stéphanois de ne pas avoir à poser une journée de repos pour assister au match. Mais face au refus des autorités, ils ont dû faire une croix sur la partie...

"Il y a une semaine, nous vous faisions part de nos inquiétudes concernant les conditions de déplacement des supporters stéphanois à Nîmes, et demandions de pouvoir accéder à l'escorte policière en voiture à 19h30. En réponse à quoi la généreuse préfecture du Gard accepta de fixer l'horaire de départ de l'escorte à 19h15, avec maintien de l'obligation d'arriver en bus. Le déplacement en voiture avait pour unique but de nous permettre de répondre à nos obligations professionnelles. Malgré le respect des horaires et point de rendez-vous, la préfère a préféré le monologue au dialoge. Encore une fois, nous ne pouvons que déplorer cette incompétence des autorités à organiser un événement. La France a bel et bien un problème avec ses supporters, mais comment se fait-il que nous soyons les seuls à vouloir le résoudre ?"