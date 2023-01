ASSE : les mots forts de Batlles après la victoire à Niort

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Au bout de l'ennui, l'AS Saint-Etienne s'est imposé à Niort (1-0) lundi dernier, pour la dernière journée des matches aller. Dans les ultimes instants, une frappe enroulée de Kader Bamba sur le poteau a été reprise de près par Gaëtan Charbonnier. Avec ce troisième match sans défaite d'affilée et ce deuxième succès consécutif, les Verts sont passés de la 20e à la 18e place, revenant à trois points du premier non-relégable.

Une excellente opération qui a comblé Laurent Batlles. Dans l'émission Inside Match Week, on découvre ainsi le discours qu'il a tenu à ses joueurs dans les vestiaires du stade René-Gaillard après le coup de sifflet final : "Ce sont toujours des matchs difficiles à gagner, notamment dans des conditions comme ça donc bravo pour la victoire. On continue à avancer, on n’a rien fait. On est dans un temps de passage où on continue la série, c’est tout. Ok, les gars. On continue comme ça les gars, on s’enflamme pas ! Allez !".