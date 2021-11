ASSE : les mots très forts d'un joueur envers les supporters

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

Toujours tendu à l'ASSE. En dépit de la première victoire obtenue en Ligue 1, face à Clermont-Ferrand juste avant la trêve internationale, les supporters des Verts n'ont pas relâché la pression envers les dirigeants, les joueurs et Claude Puel. Plusieurs banderoles, vue du côté de l'Etrat, en témoignent.

Si les joueurs restent plutôt discrets en ce temps de crise, Arnaud Nordin, lui, a tenu à mettre les choses au point. Rappelant à ces mêmes supporters qu'il n'avait besoin de personne pour bien comprendre la situation actuelle. Extrait.

"Les supporters nous disent que ce club c'est leur vie, mais moi aussi ce club c'est ma vie. J'ai tout fait ici, mon bac, mon permis, même si je ne suis pas né ici. On travaille pour se sauver. On ne lâche pas. On comprend la frustration mais il faut qu'ils sachent qu'on ne lâche pas. J'ai aussi reçu des messages de soutien et je remercie ces gens pour ça."

