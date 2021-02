ASSE : les notes de tristes Verts logiquement battus à Lorient (1-2)

Zapping But! Football Club ASSE : la rétrospective de l'année 2020 des Verts

Moulin : 5. Vigilant sur un coup-franc de Le Fée (30e). Rien d'autre à faire lors de la première période. Ne peut pas faire grand-chose sur le but égalisateur de Laurienté (66e), tout comme sur le second, fusillé de près.

Trauco : 4,5. Solide défensivement, certes, mais beaucoup moins à l'aise offensivement au cours du premier acte. N'a jamais proposé de solutions. C'est le Péruvien qui détourne le centre qui conduit au second but lorientais.

Debuchy : 4. Première période appliquée, sans fioriture, à son image. Ballon bêtement perdu au retour des vestiaires avec une belle frappe de Le Fée qui fuit le cadre (50e). La seconde période du capitaine des Verts a d'ailleurs été beaucoup plus laborieuse.

Cissé : 5;5. Assurance tout risque derrière au cours des 45 premières minutes. A bien couvert sa défense, propre techniquement. Une bonne pioche du mercato d'hiver, assurément. Manque de réactivité sur le second but lorientais, au même titre que Moukoudi.

Moukoudi : 6,5. Passe ratée d'entrée de jeu, mais superbe but sur un corner de Nordin en reprenant du plat du pied droit (14e). Solide et jamais pris au dépourvu au cours de la rencontre. Précieux, même, en fin de match en contrant deux ballons dangereux devant Jessy Moulin. Avant le son but lorientais ou comme Cissé et Debuchy, il laisse Laurienté dans son dos. Le meilleur joueur de Puel cet après-midi.

Camara : 5. Jaillit avec brio (16e) avec une belle frappe aux 25 mètres non cadrée. Beaucoup d'activité. A l'image de ses partenaires, a trop reculé en seconde période. Faute inutile qui conduit au coup-franc égalisateur des Merlus (66e). Remplacé par Gourna-Gouath (83e).

Neyou : 5. Belle percée plein axe (6e) qui conduit à la première situation dangereuse des Verts. Belle frappe détournée par le gardien lorgnais (37e). Sa technique fait un bien fou lorsque les Verts ne savent pas quoi faire du ballon. A toutefois manqué de simplicité au retour des vestiaires et a perdu quelques ballons.

Youssouf : 4. Incompréhension avec Bouanga dès la 1ere minute, un ballon de con très mal négocié (26e). En dépit de son abattage, ce n'est toujours pas le Zaydou Youssouf de la saison dernière. Remplacé par Moueffek (59e) que Puel va ressortir trente minutes plus tard pour faire entrer Rivera.

Bouanga : 4. Deux ballons perdus lors des trois premières minutes. Tente beaucoup, mais (trop) souvent imprécis dans ses gestes et ses intentions. Le Gabonais, guère soutenu par Trauco quand il jouait à ses côtés, joue trop seul. Et ça fait des semaines que ça dure.

Modeste : 3. Servi par Debuchy, il ne cadre pas sa tête (19e). Idem sur corner (39e). Très, trop lent. Remplacé par Abi (59e). Il serait temps que l'ancien de Cologne (re)trouve la forme.

Nordin : 5. Précieux et appliqué sur coups de pieds arrêtés, à l'aise techniquement. N'a toutefois guère montré sa pointe de vitesse lors de la première période. Ni en seconde, reculant trop comme ses partenaires. Remplacé par Aouchiche (83e).