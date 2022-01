ASSE : les notes des Verts face à Jura Sud

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

BAJIC (4)

Toujours pas de clean sheet pour l'ancien vainqueur de la Gambardella, battu par le remuant Tiago Moura, meilleur buteur jurassien. En difficulté dans son jeu au pied, il a été mis en danger à deux autres reprises, sur des coups francs pas très bien maîtrisés (2e, 53e).

MACON (4)

Lui non plus n'a pas convaincu. Tiago Moura lui a fait quelques misères, notamment sur la réduction du score du Brésilien, et après un bon centre pour Nordin (6e), son apport offensif a été limité. Toujours en dedans.

NADE (6)

Il a ouvert le score rapidement, à bout portant, et gagné la plupart de ses duels. Dans cette saison très compliquée pour l'ASSE, il fait partie des rares satisfactions.

KOLODZIEJCZAK (6)

Capitaine en l'absence de Khazri, il a montré la voie avec une passe décisive pour Nadé. Et en se montrant solide et serein d'un bout à l'autre de la partie.

SILVA (4), puis TRAUCO

Silva a provoqué le penalty du 3-1 avant de sortir sur blessure, mais les pensionnaires de N2 l'ont souvent débordé. Les coups francs dangereux de Jura Sud sont venus de son côté. Remplacé par TRAUCO, à qui Dupraz semble donc préférer Silva...

CAMARA (5)

Devant la défense, l'ancien capitaine des Verts a assuré un premier rideau plutôt efficace. Mais il a eu de gros problèmes de justesse dans ses transmissions. Ça devient une habitude...



MOUEFFEK (5,5), puis AOUCHICHE

Auteur d'un bon travail sur le but de Nordin, Moueffek a apporté sa puissance et son envie de casser les lignes, même s'il a eu du déchet. Remplacé par AOUCHICHE, qui s'est encore bien fait bouger physiquement...

NORDIN (6)

Nordin a inscrit le 2e but des Verts d'une frappe puissante du droit en lucarne, mais il a ensuite vendangé deux grosses occasions (30e, 37e). Percutant, il a fait parler sa vitesse et aurait pu bénéficier d'un penalty (48e).

BOUDEBOUZ (7), puis DIOUSSE

A l'origine du premier but, passeur décisif sur le second et auteur du quatrième but sur un coup franc lointain, Boudebouz a été quasiment dans tous les bons coups. En électron libre, il a donné le tempo. Et régalé. De loin le meilleur joueur sur le terrain. Remplacé en fin de match par DIOUSSE.

YOUSSOUF (4), puis GOURNA

Dans un rôle de milieu gauche qu'il avait occupé à Bordeaux, Youssouf a une nouvelle fois déçu. Souvent en retard, il a eu du déchet dans ses passes et n'a pas cadré ses frappes. Plus consistant lorsqu'il est revenu dans l'axe à la sortie de Moueffek, avant de céder sa place à GOURNA.



KRASSO (5,5), puis SAKO

En pointe, Krasso a pesé et ouvert des brèches par ses remises et son jeu dos au but. Remplacé par SAKO, qui a eu plus de mal à se situer, avant de signer son retour par un penalty transformé en force, plein axe.