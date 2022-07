ASSE : les nouveaux maillots des Verts dévoilés !

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Comme prévu, l'ASSE a dévoilé ce vendredi ses nouveaux maillots pour la saison 2022-2023, qui sont conçus désormais par l'équipementier Hummel et sont sponsorisés par Smart Good Things. La tunique domicile affiche la couleur traditionnelle du club du Forez, le vert, tandis que le bout des manches et le col sont blancs. Le maillot extérieur reprend la trame du maillot domicile avec une déclinaison blanche et une bande verte verticale. Le troisième maillot sera quand lui dévoilé plus tardivement dans la saison.

💚 L'#ASSE est heureuse de présenter ses maillots 22-23, pensés et créés en collaboration avec @hummelFrance ! 🆕 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 1, 2022

Pour résumer Comme prévu, l'AS Saint-Etienne a dévoilé ce vendredi ses nouveaux maillots pour la saison 2022-2023, qui sont conçus désormais par l'équipementier Hummel.

Fabien Chorlet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life