ASSE : les nouvelles ne sont pas bonnes pour Stéphane Diarra

Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Coup dur pour l’ASSE. Hier, Stéphane Diarra a été contraint de sortir dès la 28e minute de jeu. Touché aux adducteurs, il a dû laisser sa place à Mahmoud Bentayg après un retour défensif où il s'est arrêté net. Si le joueur de 24 ans est sorti de lui-même avant de regagner les tribunes en seconde mi-temps, ce qui ressemblait à une bonne nouvelle, Laurent Batlles ne semble pas vraiment optimiste pour la suite des opérations.

« Quand on s’arrête de cette façon, ce n’est jamais bon »

« Il s’est fait mal à l’adducteur. Ça a été une pointe directe. On va attendre les examens pour en dire plus. Mais quand on s’arrête de cette façon, ce n’est jamais bon », a déclaré le coach de l’ASSE après la rencontre. Bonne nouvelle : les Verts ne rejoueront que le 21 octobre prochain en match officiel, à l'occasion du déplacement chez le leader, Laval. Cela laissera sans doute le temps à Diarra de se remettre dans le sens de la marche.

