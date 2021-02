ASSE : les origines du coup de foudre de Pape Abou Cissé pour les Verts

Prêté cet hiver par l'Olympiakos à l'ASSE, Pape Abou Cissé (25 ans) s'est déjà bien adapté à sa nouvelle équipe. S'il a connu un petit couac face à Sochaux en Coupe de France (défaite 1-0), le « Roc » sénégalais s'est vite resaissi face à Rennes. Il faut dire que l'ancien Ajaccien a à cœur de briller à l'ASSE.

Si Yann Mvila lui a parlé des Verts à son arrivée en Grèce, Cissé avait déjà le cœur stéphanois bien avant : « On connaissait déjà Saint-Étienne, avec des Sénégalais qui ont joué ici. On supportait l’ASSE surtout quand elle jouait contre Paris, avec Bayal. C’était quelqu’un au Sénégal », a glissé le géant vert au Progrès.

Et Pape Abou Cissé se plait déjà dans son nouveau club : « L’environnement est bon, la ville est calme, les supporters vivent pour le club. C’est bien. Je me retrouve ici comme dans une famille. Ça me plaît. Je suis arrivé au moment où l’équipe s’est remise à bien tourner. On va continuer et ne pas s’enflammer comme le coach nous le demande ».