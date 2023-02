ASSE : les plans de Batlles à Nîmes se dessinent

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L'ASSE est (enfin) sortie de la zone rouge en battant Dijon (2-0). Elle est en progrès mais il n'y a pas de quoi non plus sauter au plafond, surtout que Gaëtan Charbonnier et Aimen Moueffek se sont blessés, avant un nouveau rendez-vous très important lundi à Nîmes. Dans le Gard, Mathieu Cafaro fera lui aussi défaut pour cause de suspension mais Laurent Batlles devrait enregistrer le retour d'Anthony Briançon.

Appiah devrait monter d'un cran

Ce retour du capitaine stéphanois devrait permettre à Dennis Appiah de retrouver son couloir droit. Dans un système qui a bien fonctionné lors des deux derniers matches, Lamine Fomba et Victor Lobry sont en balance pour remplacer Moueffek, alors qu'Ibrahima Wadji devrait épauler Jean-Philippe Krasso en attaque.





La compo probable des Verts à Nîmes :

Larsonneur

Briançon (cap), Sow, Pétrot

Appiah, Lobry (ou Fomba), Monconduit, Bouchouari, Nkounkou

Krasso, Wadji