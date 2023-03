ASSE : les plans de Batlles font débat avant Amiens

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

On peut s'attendre à des changements au milieu

« L'ASSE est sur une bonne spirale mais je pense qu'il est temps que Batlles change certaines choses. A Bordeaux, malgré le bon point ramené de Gironde, j'ai trouvé son milieu de terrain assez défaillant. J'avais déjà affiché certaines réserves sur Bouchouari ces derniers temps car je trouve que le petit Marocain tarde à convaincre,. Malgré des qualités techniques intéressantes, il « tricotte » trop, il ne récupère pas assez de ballons et n'est pas assez décisif. Est-il normal qu'un joueur de son talent affiche des stats aussi pauvres (1 but, 0 passe décisive en 22 matches) alors qu'il enchaîne les titularisations ? Son attitude à son remplacement samedi dernier n'a pas dû lui faire marquer plus points aux yeux de Batlles que sa prestation, et je ne serai pas surpris de le voir débuter sur le banc contre Amiens. Si Monconduit prend de plus en plus de place dans l'équipe, Bouchouari mais aussi Lobry ont du mal à s'imposer. L'ancien palois est irréprochable dans son investissement, sa combativité, mais ses stats (1 but, 2 passes décisives en 24 matches) traduisent un certain manque d'efficacité.

En attendant Moueffek, ce devrait être l'heure de Fomba

Perso, j'attends avec impatience le retour de Moueffek, qui me semble nettement au dessus du lot et donc indiscutable. Mais l'ancien pensionnaire du centre de formation sera peut-être encore un peu court pour débuter contre Amiens, alors je m'attends à voir Fomba connaître sa première titularisation à Geoffroy-Guichard. Son entrée en jeu à Bordeaux a été intéressante, comme l'a été celle de Bamba, qui pourrait débuter lui aussi afin de donner un visage plus offensif à l'équipe, Appiah étant sans doute plus à l'aise dans l'axe qu'en piston dans le système de jeu actuel. Enfin, je note que Mouton a marqué avec la réserve. Et je renouvelle mon envie de le revoir en équipe première, lui qui avait montré de bonnes choses en début de saison, dans un contexte beaucoup plus compliqué qu'actuellement... »

Laurent HESS

On ne change pas une équipe qui ne perd pas !

« Je suis toujours dérangé quand il s'agit de vouloir apporter des retouches à une équipe qui ne perd pas et qui – une fois n'est pas coutume – ne concède pas de blessés. Doit-on forcément faire tout révolutionner après un résultat nul sur le terrain du second de Ligue 2 ? Je n'en suis pas persuadé même si, comme Laurent, j'ai vu quelques défaillances individuelles.

Je ne suis pas d'accord avec lui concernant Victor Lobry, qui, pour moi, ne fait pas un aussi mauvais match en Gironde. Bien sûr, j'ai été agacé par l'attitude de Benjamin Bouchouari, j'ai pesté contre la nouvelle erreur défensive de Saïdou Sow et me suis arraché les cheveux après le gros raté d'Ibrahima Wadji en fin de première période mais pour autant je ne suis pas sûr qu'un Mickaël Nadé, qu'un Jimmy Giraudon ou qu'un Lamine Fomba feraient mieux dans la peau d'un titulaire. L'ancien Nîmois est impliqué sur le but à Bordeaux (passeur pour Kader Bamba) et ça peut lui donner de la confiance mais son côté plus musculeux en fait davantage à un concurrent direct à Thomas Monconduit qu'à Benjamin Bouchouari.

Là où je rejoins Laurent, c'est que si Aïmen Moueffek est apte et à 100% face aux Picards, il doit retrouver sa place au milieu. Ne serait-ce que parce qu'il a contribué au début de la bonne série verte. En tout cas, quand on voit le mal qu'a eu Laurent Batlles à trouver un onze et un système compétitif et combien il a dû tatônner, on ne peut pas imaginer une révolution de palais au milieu d'une série qui reste positive... »

Alexandre CORBOZ