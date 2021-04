ASSE : les projets de rachat sont identifiés, le prix et la date de la vente dévoilés !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Roland Romeyer et Bernard Caiazzo ont lâché une petite bombe. Dans Le Progrès du jour, les deux présidents de l’ASSE assurent qu’ils sont désormais ouverts à une vente d’un club qu’ils dirigent depuis 2004. « Afin d’assurer la continuité et le développement de notre club, nous avons confié à une banque d’affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur, peut-on ainsi lire dans une lettre ouverte. Nous veillerons à ce que ce nouvel actionnaire dispose des moyens adéquats pour faire grandir le club, garantir l’emploi et perpétuer son identité. Dans l’unité et la solidarité, nous voulons tourner une page pour l’intérêt de l’ASSE. »

Selon une première indiscrétion avancée par L’Équipe, Caïazzo et Romeyer seraient disposés à revendre leurs parts pour 20 M€. Après avoir investi 3 M€, chacun repartirait ainsi avec 10 M€. Selon une autre indiscrétion, Romeyer serait en train de discuter avec deux candidats : un en Suisse et un local. Un pool d’entrepreneurs locaux emmené par Stéphane Tessier serait notamment aux manettes.

Une vente pas actée avant février 2022 ?

Un mystérieux repreneur venu des États-Unis se serait également déclaré intéressé. De son côté, Caïazzo aurait une touche en Arabie Saoudite. « Le processus de cession d’un club se révélant complexe. Selon un connaisseur de ce genre d’opération, la vente de l’ASSE, si vente il y a, ne devrait pas intervenir avant février 2022 », conclut le quotidien sportif. D'ici là, il devrait se passer beaucoup de choses.