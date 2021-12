ASSE : les Socios répondent à Serge Bueno

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Patron de Smart Good Things, Serge Bueno (62 ans) a confirmé au Progrès qu'il était bien candidat au rachat de l'ASSE. « Je ferai une proposition dans les 30 jours, a-t-il soutenu. On ne va pas laisser filer ce club, ce patrimoine, qui est le phare de la ville, le phare du département. J'ai rencontré Roland Romeyer dimanche dernier chez des amis. Je lui ai présenté les grandes lignes de mon projet. »

Et manifestement, l'homme d'affaires franco-israëlien souhaite réunir les forces vives locales autour de lui... « Le projet est porté par Smart Good Things et ses investisseurs actuels. Il n’y a pas un actionnaire unique, mais plusieurs, dont des fonds d’investissement. Nous ferons également appel au grand public. J'ai souscrit au projet socio porté par des supporters à titre personnel. Je vais rassembler les gens et les fonds nécessaires pour racheter l’ASSE. Je vais mobiliser les entreprises, les décideurs locaux, parce qu’on ne peut pas laisser partir à l’étranger ce monument national qu’est l’ASSE. Je serai bien sûr actionnaire majoritaire via ma société. »

Suite à cet appel du pied, les Socios Verts ont publié un communiqué. « Nous remercions sincèrement M. Bueno pour sa promesse de don et son intérêt pour notre association, expliquent-ils. Nous sommes actuellement engagés dans un processus de longue haleine et son soutien prouve que ce projet d'actionnariat populaire pour notre club chéri de l' A.S. Saint-Etienne est réalisable. Bien entendu notre rôle à ce stade n’est pas de soutenir tel ou tel projet de reprise dès lors que nous n’en connaissons ni les contours ni la viabilité. Ce qui compte pour nous c’est la vision et l’ambition sur le long terme pour notre club. Car à ce moment même la vente de l’ASSE n’est absolument pas définie ni dans les délais, ni quand au projet ou au futur acquéreur. En revanche nous restons attentif à l'évolution de tous les dossiers en cours.

Allez les verts.

Le collectif Socios-Verts »