ASSE : les stats impitoyables avec Jimmy Giraudon !

Zapping But! Football Club ASSE : Quelle est la meilleure recrue de l'ASSE cette saison ?

Jimmy Giraudon était titulaire aux côtés de Saïdou Sow et Léo Pétrot contre Metz (1-3), avec les blessures de Denis Appiah et Anthony Briançon. Préféré à Mickaël Nadé, le numéro 5 des Verts, qui a débuté14 rencontres de L2 cette saison, n'avait plus été aligné d'entrée depuis la défaite à domicile du 12 novembre contre Rodez (0-2) marquée par son expulsion. En difficulté contre Metz, pris dans son dos sur le deucxième but lorrain, Giraudon a confirmé une facheuse tendance : l'ASSE est bien plus performante sans lui...

Un vrai chat noir

Ce que confirment les stats. Quand l'ancien Troyen a été titularisé cette saison, les Verts ont concédé deux fois plus de défaites (7) que de victoires (3), ils n'ont pris qu'un point par match et ont encaissé 2 buts par match. Et sans lui, les Verts ont décroché deux fois plus de succès (9) que de défaites (4), ils ont pris 1,61 point et encaissé 1,11 but par match...