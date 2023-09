ASSE : les supporters attaquent la Ligue et cartonnent le club au passage !

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

L'association de défense des supporters stéphanois a annoncé avoir déposé un référé-liberté ce matin auprès du tribunal administratif de Paris pour contester la décision de la commission de discipline suite aux incidents survenus à Rodez en août. Pour rappel, l'ASSE a écopé d'un point de retrait avec sursis mais surtout de la fermeture des kops pour les deux prochains matches à domicile (Dunkerque, Ajaccio). Ce qui gâche de facto la fête des 90 ans du club, prévue pour la réception des Corses le 7 octobre. Dans son communiqué, l'AD2S a justifié sa démarche en fracassant à la fois la commission de discipline et la direction de l'ASSE.

"Une commission illégitime..."

"Cette commission s'est installée dans le paysage du football français. Elle fait la pluie et le beau temps en toute impunité, sans barème et sans cohérence. Les clubs, dont le nôtre, observent le désastre d'année en année avec une passivité patente ; pour ne pas dire une complicité. Si l'ASSE se réservait vraiment "le droit de faire appel" et qu'elle avait peur de l'aggravation de la sanction par la FFF, le club pouvait attaquer la décision directement devant le tribunal administratif en référé-suspension. En clair, l'ASSE subit encore les foudres d'une commission illégitime par sa composition, par son règlement et par ses décisions, comme à son habitude, en levant la patte. Elle va consciemment, sans une once d'indignation, laisser 16.500 passionnées devant les portes de Geoffroy-Guichard pour l'anniversaire du club."

Communiqué officiel de l'association à la suite des sanctions infligées à @ASSEofficiel par la commission de discipline de la @LFPfr pic.twitter.com/IR5ay5N0T5 — Association de Défense des Supporters Stéphanois (@AD2Sasso) September 12, 2023

Podcast Men's Up Life