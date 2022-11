ASSE : les supporters demandent à Caiazzo et Romeyer de s'inspirer d'un géant européen

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

La trêve imposée par la Coupe du monde au Qatar n'a pas calmé la colère des supporters de l'ASSE, bien au contraire. Dans un communiqué commun, l'ensemble des groupes a demandé hier à boycotter les produits du club, afin de frapper directement Bernard Caiazzo et Roland Romeyer au portefeuille. Selon eux, c'est la seule façon d'inciter les deux actionnaires majoritaires des Verts à vendre. Mais ce n'était pas tout : les présidents stéphanois ont été bien involontairement et de façon très drôle cités tard dans la soirée après qu'un événement majeur se soit passé dans un grand club européen.

Cet événement, c'est la démission collective du conseil d'administration de la Juventus Turin. Le président, Andrea Agnelli, mais aussi son vice-président, Pavel Nedved, et bien d'autres ont décidé d'arrêter les frais, eux qui étaient contestés en interne mais aussi par les supporters pour leurs mauvais choix sportifs et financiers. Les amoureux de l'ASSE, notre chroniqueur Didier Bigard en tête, n'ont pas manqué de faire le lien entre ce qui s'est passé chez les Bianconeri et ce que tout un peuple voudrait qu'il se passe dans le Forez...