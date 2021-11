ASSE : les supporters des Verts lynchent encore Romeyer et Caïazzo

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

Alors que l'AS Saint-Etienne, lanterne rouge de Ligue 1 après 12 journées disputées, est plongée en pleine crise sportive et financière, les Green Angels 92 continuent de faire passer leurs messages à la direction des Verts.

Et c'est de nouveau les deux copropriétaires du club du Forez, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, qui sont visés. "Romeyer, Caïazzo : merci pour le musée, on se souviendra du club que vous avez tué", ont écrit les Ultras du Kop Sud sur une banderole déployée devant le stade Geoffroy-Guichard. La pression continue de monter à l'ASSE...

Les dirigeants stéphanois reçoivent décidément beaucoup de messages 💥 #ASSE https://t.co/NLwVE6wNwZ — Envertetcontretous (@Site_Evect) November 2, 2021