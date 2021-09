ASSE : les supporters, Green, Abi, Aouchiche... les Tops-Flops du mois d'août chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Pour leur grand retour à Geoffroy-Guichard, les supporters stéphanois ont poussé les Verts tout au long des deux matches face à Lorient (1-1) et Lille (1-1), Magic Fans en tête. En vain...



Le nul à Lens

Parmi ses quatre matches disputés en août, le seul vrai bon résultat pour l'ASSE, c'est sion match nul à Lens (2-2). Dans un Bollaert chaud bouillant, les Verts ont mené deux fois grâce à Khazri et Bouanga. Mais il a quand même fallu un super Green sur la fin pour ramener un point.

Etienne Green

Avec deux gros arrêts devant Fofana et Doucouré, Green a été décisif à Lens (2-2). Il l'a été aussi une semaine plus tard contre Lille (1-1) en maintenant l'ASSE dans la partie avant l'égalisation de Saidou Sow en toute fin de rencontre. Notamment en sortant dans les pieds d'Yilmaz, peu avant le but du Guinéen.

Saïdou Sow contre Lille

C'est grâce à un coup de tête rageur de Sow, à l'entame du temps additionnel, que l'ASSE a évité sur le fil une défaite face à Lille (1-1). Avant cela, le défenseur guinéen s'était illustré par un sauvetage en première mi-temps. De quoi le relancer après une prestation délicate à Lens (2-2) et une préparation estivale perturbée par le Covid.



Wahbi Khazri

Khazri a été le premier buteur de la saison contre Lorient (1-1), sur un penalty qu'il avait lui-même provoqué. Et le Tunisien a à nouveau fait trembler les filets lors du match suivant, à Lens (2-2), en profitant d'une touche lensoise pour aller tromper Leca, en tout début de partie. Avec 2 buts, le meilleur buteur de l'ASSE, pour l'instant, c'est lui.



Mickaël Nadé contre Lorient

La surprise de l'été, à l'ASSE, c'est lui. De retour de prêt, Nadé n'accompagnera pas QRM en L2. A 22 ans, il a gagné sa place dans la rotation de Puel, après avoir gagné la confiance du Castrais lors des matches de préparation. Titulaire lors du premier match de la saison contre Lorient (1-1), il s'est montré solide. Ce qui a incité le club à lui prolonger son contrat.



Timothée Kolodziejczak

Buteur à Marseille (1-3), Kolo a disputé les quatre premiers matches de la saison au poste de latéral gauche, Trauco étant rentré assez tard de ses vacances après avoir disputé la Copa America avec le Pérou. Et l'ancien niçois a été l'une des rares satisfactions de ce début de saison, non seulementr en marquant au Vélodrome, mais en sortant de bonnes prestations, avec notamment une passe décisive pour Bouanga, à Lens (2-2).



Le nul contre Lorient

Menée sur un but de Le Goff, l'ASSE n'a pas faire mieux que match nul face à Lorient (1-1), en égalisant sur un penalty de Khazri. Pour lancer sa saison, elle avait battu les Merlus (2-0) il y a un an...



La défaite à Marseille

Un an après son succès à Marseille (2-0), l'ASSE s'est logiquement inclinée au Vélodrome (1-3) malgré une égalisation de Kolo en fin de première mi-temps. Une défaite, la première de la saison après trois matches nuls, qui a fait glisser les Verts à la 16e place de la L1.

Charles Abi

Abi connait un début de saison compliqué. En difficulté dès le premier match contre Lorient (1-1), le jeune attaquant a été remplacé dès la mi-temps. Envoyé en réserve, il a raté un penalty en match amical face à la réserve de Bordeaux...



Adil Aouchiche

Aouchiche tarde toujours à justifier la confiance du club, qui l'a érigé en porte drapeau du projet Puel. Tendre, inoffensif, il a délivré une passe décisive sur corner à Kolodziejczak, à Marseille (1-3), avant d'être remplacé dès la mi-temps. Son début de saison très décevant et l'arrivée d'Ignacio Ramirez ont conduit le club à le prêter à Guingamp.



Romain Hamouma

Prolongé sur le tard, Hamouma semble payer son manque de préparation. Son retour à la compétition est poussif.



Mahdi Camara

Promu capitaine suite au départ de Debuchy, Camara a du mal à retrouver son rendement de la saison dernière. Il est apparu en dedans lors des quatre premiers matches de la saison.

Yvann Neyou

Suspendu contre Lorient (1-1), Neyou n'a pas eu son influence habituelle depuis son retour à la compétition. Il est entré dans sa saison sur la pointe des pieds.

Zaydou Youssouf

Titulaire lors des trois premières journées, Youssouf n'en a pas profité. L'ancien bordelais a eu beaucoup de déchet. Il court toujours après le niveau qui était le sien à ses débuts chez les Verts, avant son opération du genou lors de l'hiver 2020.

Lucas Gourna

Annoncé comme la nouvelle pépite des Verts, Gourna fait partie de ses jeunes qui ont vu leur été perturbé par le Covid. Et son retour sur les pelouses a été laborieux. On pense notamment à son entrée à Lens (2-2) et à sa titularisation à Marseille (1-3).