ASSE : les supporters ont battu un record remontant à l'époque européenne

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Dans une demi-heure, l'AS Saint-Etienne lancera sa saison 2023-24, qui doit être celle de la remontée. Il en va de l'avenir du club forézien, qui a consenti de gros efforts financiers depuis janvier pour rebâtir un effectif compétitif après le traumatisme de la relégation. Mais en attendant de savoir si les hommes de Laurent Batlles répondront présents sur le terrain, on sait que leurs supporters, eux, sont toujours fidèles au poste. Ils sont plus de 12.000 abonnés et devraient remplir le Chaudron cet après-midi contre Grenoble. Et ce n'est pas tout...

Le troisième maillot cartonne

Selon Bernard Lions dans L'Equipe du jour, ils se sont également rués sur les nouveaux maillots, permettant à la boutique du club de battre un record vieux de huit ans : "Les supporters des Verts ne broient plus du noir. Ils l'achètent. Le troisième maillot, réalisé dans un vert "digital" teinté de noir, s'arrache comme des petits pains. Si bien que la boutique des Verts a réussi son meilleur chiffre d'affaires au mois de juillet depuis le grand retour du Coq Sportif, leur équipementier historique, en 2015. L'AS Saint-Etienne se trouvait alors en Europa League".

Le calendrier de l'AS Saint-Etienne pour 2023-24

Bonne première les p’tits Verts ! 🤜🤛 pic.twitter.com/9zB74JyXaq — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 5, 2023

Podcast Men's Up Life