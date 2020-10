ASSE : Les supporters s'en remettent à Puel

Yannick, Grézieux-le-Fromental :

« Je suis inquiet. La direction n'a pas donné les moyens à Claude Puel de se renforcer suffisamment. On s'aperçoit malheureusement des limites de la paire Kolodziejczak-Moukoudi, même si ce dernier a fait un bon match à Lens. Derrière, ça va être limite. Les jeunes donnent tout de même satisfaction. Ils apprennent petit à petit. Je me demande quand même où est passé l'argent des transferts... Même si on a des crédits, il me semble que l'on passe devant la DNCG tous les ans assez facilement. »

Guillaume, Chambéry :

« Nous sommes dans une période compliquée. Trois matches sans victoire... Il faut stopper cette spirale négative. Le départ de Fofana, qui même à 19 ans, était un cadre de l'équipe, va faire mal dans les têtes et sur le terrain aussi. On l'a vu à Lens. Il va falloir vite se remettre au travail et retrouver une solidité défensive. »

Alexandre, Saint-Laurent-du-Pape :

« Je suis plus qu'inquiet ! Après notre très bon début de saison, avec les jeunes qui réalisaient de grandes prestations, on s'est peut-être trop vite enflammés. Mais là, on est très vite revenus à la réalité. On va devoir revoir nos objectifs à la baisse. Quand je vois les lacunes affichées, je me dis forcément que la saison va être encore longue. Le groupe manque cruellement d'expérience. J'ai tendance à penser que finir dans le top 10 serait déjà une très belle performance. En espérant ne pas batailler encore une fois pour le maintien ! »

Arnaud, Hérouville-Saint-Clair :

« Je ne suis pas forcément inquiet pour le moment. Durant cette trêve, Puel va devoir trouver un équilibre entre les jeunes et les joueurs ''placardisés''. On aura besoin de tout l'effectif. Tous les joueurs devront se donner à 100% pour l'honneur du club. Attendons de voir quelques matches supplémentaires pour tirer un premier bilan de la saison. »

Jean-Claude, Huriel :

« Aucune inquiétude. Il faut simplement que le groupe retrouve de nouveaux automatismes. Debuchy va revenir, ce qui stabilisera notre défense. Il ne faut pas oublier que les Verts ont commencé une grosse préparation physique en vue de la Coupe de France. Ils sont certainement un peu émoussés. Mais la forme va revenir. Il faut faire confiance à Claude Puel. »

Jérémy, Beauchastel :

« Je fais toujours confiance à Claude Puel. Ce n'est pas en trois matches qu'il faut tout remettre en cause. N'oublions pas notre excellent début de saison, avec 10 points sur 12. Pour les prochaines rencontres, il faudrait mettre plus de joueurs expérimentés sur le terrain. Je pense qu'il va aussi falloir réintégrer Boudebouz dans le groupe. Il peut nous être d'une grande utilité. Après cette trêve internationale, il faudra repartir sur une dynamique positive, en s'imposant contre Nice. »

Célia, Chambon-Feugerolles :

« On perd notre meilleur joueur. Ça va être difficile de le faire oublier. Après, tout n'est pas à jeter. On a quand même fait un très bon début de saison. Maintenant, il nous faut plus de joueurs d'expérience sur le terrain afin d'aider les jeunes. »

Christophe, Ruoms :

« Je garde confiance en Puel. Mais il est vrai que l'effectif commence à être court et vraiment jeune, notamment en défense comme on a pu le voir contre Lens. Cela peut devenir compliqué lors des moments difficiles, comme c'est le cas actuellement. De toute façon, il faudra être patient avec les jeunes. »