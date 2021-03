ASSE : les supporters s'indignent après la défaite à Lorient, Puel dans leur viseur

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

« On se met seuls dans la merde en faisant n’importe quoi. »

Lolo Vert pour toujours, ASSE-Live

« Les Verts se sont procurés ZERO occasion de but de tout le match, le gardien adverse n'a fait aucun arrêt, le but est sur CPA d'un défenseur.

J'ai jamais vu une équipe stéphanoise si mauvaise. Modeste est cuit et archi cuit ! Et la prestation de Bouanga est misérable et indigne, il serait temps de le mettre au piquet et de lui faire comprendre qu'il n'a pas le droit de rendre de telles copies. »

Caribou 42, Asse-Live

« On s'est créé pas mal de situations à Lorient ...??? Vraiment ??? Je devais dormir à ces moments là alors! »

Joss Randall, Peuple Vert

« Le baratin d’après match des joueurs et du coach maquille la vérité du terrain alors que les faiblesses mentales, physiques et techniques de l’équipe crèvent l’écran. On n’est pas taillé pour jouer le maintien, jouer des matches de coupe. C’est très inquiétant. »

Olivier Blochet, sur Peuple Vert

« M. Puel votre façon philosophique de voir le jeu ne convient pas à notre situation actuelle. svp changez de stratégie et titularisez des joueurs qui se battent ou laissez votre poste et allez gérer le centre de formation. »

YannLa, EVECT





« La mauvaise opération est visiblement le recrutement de Puel qui après 18 mois à la tête de l'équipe, n'apporte toujours pas de qualité de jeu. Le jeux offensif de l'équipe est même dégueulasse ! »

Jean Peuplus, EVECT

« Heureusement qu’on devait être plus frais... »

Romain, sur Sainté Inside

« Merci Puel pour tes changements ! »

Morilla Jacques, sur Sainté Inside

« Je défendais le coach jusqu’à présent, mais là ça commence à faire beaucoup... »

SlipVert, EVECT

« La justification est encore plus honteuse que la manière... « Dynamiser et apporter » avec Rivera, à 3 minutes de la fin, arrête de nous prendre pour des idiots Claude, y’a aucune raison valable. Tu n’avais qu’à sortir Bouanga et tu évitais une polémique de plus. »

Kardy, EVECT

« Rivera peut dynamiser Mdrrr !!! Désolé mais c'est pas comme ça que l'on bataille il y a 0 envie. »

Arnaud, EVECT

« Moueffek n'a pas fait une bonne entrée, mais il paie aussi son manque de rythme vu le peu de temps de jeu qu'il a, et il est rentré dans une équipe totalement amorphe. On peut pas lui reprocher son engagement, et il mérite certainement pas l'humiliation que lui a infligée Puel. »

Franck 42, Poteaux Carrés

« On a réussi à relancer Lorient. Maintenant chaque match sera un match couperet. A-t-on une équipe capable de supporter cette pression ? Pour le moment d'après ce que je vois cela paraît difficile. »

Rachid 43, Poteaux Carrés

« On avait vraiment l'occasion de prendre un bol d'air immense à 1-0. Même 1-1 était un bon résultat. Mais à 1-1 à 5 minutes de la fin d'un match comme ça, on ne peut pas laisser un mec tout seul au deuxième poteau.

Je ne comprends pas ce qu'on fait. »

Dissident, Poteaux Carrés

« Le match qu'il fallait pas perdre... Quelle bande de trompettes qu'on a là. Et jouer sans 9 qui sont tous aussi nuls les uns que les autres çà aide pas.

On n'a pas fini de transpirer avec cette équipe. »

Riquet le Vert, Poteaux Carrés

« On perd le match le plus important et face à une faible équipe de Lorient après avoir mené au score s'être chié dessus en reculant. Ne pas être inquiet après ce match c'est simplement ne rien mais alors rien comprendre du tout au football... »

Titin21, Poteaux Carrés

« Nos majorettes ne font pas le poids. D'ailleurs nous sommes incapables de battre Nîmes, Dijon, Strasbourg, Reims, Nantes et aujourd'hui Lorient. Nous n'avons pas d'attaque depuis des lustres. Modeste est carbo et pendant ce temps Mohamed marque 6 buts en 5 matchs. Merci qui ? »

Alexsio, Poteaux Carrés

« Devant c'est le désert de Gobi, on est l'une des pires attaques. Quand on a un Hamouma absent rien ne se passe. Bouanga symbolise cette déliquescence offensive et mentale, Nordin reste très brouillon et Modeste peu servi et peu en forme.

On manque de tout à tous les niveaux c'est pour cela qu'on jouera le maintien jusqu'au bout. »

Yacine, Poteaux Carrés

« Equipe sans âme, entraineur déboussolé. Vivement la fin en restant en ligue 1. Et virez moi tout cette chienlit de personnes surpayées sans conscience professionnelle. Mon Romain, barre-toi finir ta carrière tranquillement ailleurs. Ça ne pourra pas être pire. »

Epopée 76, Poteaux Carrés