ASSE : Les supporters s'inquiètent pour le maintien en L1

Thierry, Saint-Julien-en-Saint-Alban :

« Après avoir disputé un quart du championnat, l'ASSE compte 10 points, c'est un parcours de relégable. Néanmoins, d'autres équipes font moins bien que nous, ce qui permet de rester en dehors de la zone de relégation. Mais quand on voit le jeu pratiqué, l'inquiétude est de mise, même s'il y a eu du mieux à Lyon. Maintenant, il faut espérer qu'avec le retour de nombreux blessés après la trêve internationale, on pourra enclencher une ''remontada'' ».

Arnaud, Hérouville-Saint-Clair :

«Je me dis que si l'on continue de jouer avec cet état d'esprit, et que les joueurs ne se remettent pas en question, on va tout droit dans le mur malheureusement. Mais je continue de faire confiance à Puel et à la direction, pour que l'on retrouve des vertus, comme l'unité, et qu'un électrochoc se produise au sein du groupe. Il faut repartir très vite de l'avant et se servir de ce qui a fonctionné face à Lyon. »

Jérémy, Beauchastel :

« Comment pourrait-on ne pas être inquiet ? C'est vrai qu'on a fait un départ canon, avec trois victoires d'affilée. Mais depuis, on n'a plus remporté le moindre match ! Entre les nombreux blessés et les mauvais choix de Puel, qui fait jouer des joueurs qui n'ont même pas le niveau de la Ligue 1, il y a de quoi avoir peur. Contre Lyon, on fait plutôt un bon match mais on prend 0 point. Je crois bien qu'on est partis pour revivre une saison galère... Je pense que le Mercato va être très important. J'espère que Saliba va revenir chez nous, ce qui nous permettrait d'être beaucoup plus serein derrière. Et surtout j'espère l'arrivée d'un buteur. »

Jean-Claude, Huriel :

« Aucune inquiétude. Il faut que l'équipe retrouve le même état d'esprit du début de saison. Avec le retour de Mathieu Debuchy en défense, et peut-être celui de William Saliba durant le Mercato hivernal, on sera forcément plus solides défensivement. J'aimerais toutefois que Puel réintègre Boudebouz, parce que nous avons besoin d'un joueur qui sait mettre le pied sur le ballon dans les moments difficiles. De manière générale, dès que l'on arrivera à avoir enfin notre effectif quasi au complet, je suis convaincu que les résultats seront là. »

Eddy, Farnay :

« Il est difficile de ne pas être inquiet. Le manque d'expérience commence à se faire de plus en plus ressentir, contrairement au début de saison, où les suspensions et les blessures n'étaient pas là... De plus, l'absence du public se fait plus ressentir à Saint-Étienne qu'ailleurs. Parler de maintien et de l'ASSE dans une même phrase, c'est toujours compliqué... Mais j'espère que ça va le faire, la saison prochaine sera meilleure ! »

Thomas, Valence :

« La réalité, c'est que des clubs comme Dijon, Lorient ou Nîmes par exemple, sont plus faibles que nous dans le jeu, mais aussi en terme d'effectif. Il ne faut pas oublier qu'on a eu plusieurs blessés. Puel a donc été obligé de faire avec, et c'est ce qui explique principalement notre mauvaise série. Il faut rester positif. On va prendre des points lors des prochaines rencontres et remonter petit à petit. On se doit d'aller gagner à Brest la prochaine journée. »

Guillaume, Chambéry :

« Je ne suis pas inquiet. Tout est une question de confiance et de dynamique. C'est ce que le groupe doit retrouver ! Je fais entièrement confiance à Puel et son staff. Une victoire, et on repartira de l'avant. On a quand même un bon groupe. Il ne faut surtout pas perdre espoir ! Après, on savait que cette saison serait assez compliquée. Elle l'est. Il ne faut pas baisser les bras.»